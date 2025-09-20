Replay "The Voice Kids" : Wylie, Ninon, Eileen et Mariami chantent "Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux" (vidéo)

La soirée des Groupes de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Wylie, Ninon, Eileen et Mariami. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

C'est une musique qui a bercé des générations. Wylie, Ninon, Eileen et Mariami nous interprètent leur version du célèbre titre "Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux", de Michel Berger.

Elles sont le deuxième groupe de Santa, et elles sont prêtes à tout pour éblouir le public. La promesse est tenue : les voix des quatre jeunes talents s'unissent à merveille, dans un tableau aussi poétique qu'étourdissant...

Préparez-vous à avoir des frissons ! Qui va partir en finale ?

Extrait de "The Voice Kids", les Groupes du samedi 20 septembre 2025 sur TF1.