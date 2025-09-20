Replay "The Voice Kids" : Kimon, Gabriela, Ariane et Jade chantent "Feel good" de Charlotte Cardin (vidéo)

La soirée des Groupes de la 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Kimon, Gabriela, Ariane et Jade. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

C'est au tour de Kimon, Gabriela, Ariane et Jade de monter sur la scène de The Voice Kids.

Pour cette phase des groupes, M. Pokora a organisé un véritable bal de promo pour ses talents ! Ils vont interpréter le célèbre titre de Charlotte Cardin : "Feel Good".

Une vague de fraîcheur et de positivité s'empare du plateau. Kimon, Gabriela, Ariane et Jade nous offrent du grand spectacle !

Qui gagnera son billet pour la grande finale ?

Extrait de "The Voice Kids", les Groupes du samedi 20 septembre 2025 sur TF1.