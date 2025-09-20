recherche
Replay "The Voice Kids" : Miriam, Keylia, Angie et Shilath chantent "Ma muse" de Nej (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 20 septembre 2025 115
Replay "The Voice Kids" : Miriam, Keylia, Angie et Shilath chantent "Ma muse" de Nej (vidéo)

La soirée des Groupes de la 11ème saison de "The Voice Kids" se termine sur TF1 avec Miriam, Keylia, Angie et Shilath. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Le deuxième groupe de Soprano clôture cette soirée exceptionnelle et riche en émotions. Miriam, Keylia, Angie et Shilath nous offrent un moment de douceur sur le titre "Ma Muse".

Elles ont l'immense chance d'être accompagnées par son interprète originale, Nej. La chanteuse a décidé de faire un très beau cadeau aux quatre jeunes artistes.

Quatre princesses et une reine : le tableau est tout simplement sublime !

Qui va gagner son billet pour la finale ?

Extrait de "The Voice Kids", les Groupes du samedi 20 septembre 2025 sur TF1.

Dernière modification le dimanche, 21 septembre 2025 00:02
Publié dans The Voice Kids | Vidéos
