“The Voice” : voici comment va se dérouler la ½ finale & la finale les 6 et 13 juin sur TF1

Directeur des programmes de ITV Studios France, Matthieu Grelier lève le voile sur la demi-finale inédite de “The Voice” qui ne ressemblera à aucune autre dans l’histoire du programme avec, encore une fois, des prestations époustouflantes, surprenantes et émouvantes. Qu'est-ce qui nous attend au cours de ces deux prochaines soirées exceptionnelles ? Eléments de réponses.

Dû à la crise sanitaire, les tournages ont été interrompus et toute l’équipe de The Voice a été contrainte de faire une pause. Aujourd’hui, vous nous annoncez une très belle nouvelle puisque la demi-finale aura lieu le 6 juin prochain sur TF1…

Nous sommes tous très heureux de reprendre là où on s’était arrêté, après avoir pris le temps de réflexion nécessaire pour s’adapter au contexte sanitaire que l’on connaît. Notre priorité était d’abord de pouvoir clore, en bonne et due forme et avec un magnifique spectacle, cette saison de The Voice. Proposer une demi-finale et une finale à la hauteur de ce que nos fidèles téléspectateurs sont en droit d’attendre. Mais, nous devions le faire de façon différente afin de pouvoir s’adapter à la période, aux mesures sanitaires en vigueur et dans le respect des distanciations sociales. Nous avons donc travaillé avec ces deux objectifs : faire le plus beau spectacle possible tout en préservant la santé des équipes. Pour cela, nous avons dû adapter notre dispositif et nous avons trouvé une formule qui nous semble être la bonne. Finir la saison en beauté avant l’été, c’est une très bonne nouvelle pour nous, pour les talents et leurs coachs qui attendent cela avec impatience et pour tous ceux qui ont été très nombreux à suivre cette saison.

La grande nouveauté de cette demi-finale : seul le public choisira les finalistes !

On avait annoncé pour cette saison, une mécanique totalement inédite dans The Voice. Cette année, il y a douze demi-finalistes, trois talents par équipe. Pour la première fois, nous avons donné les pleins pouvoirs aux téléspectateurs puisque ce sont eux qui vont voter pour choisir les quatre finalistes parmi toutes les équipes confondues. Jusqu’à présent, le public votait pour son talent préféré dans chaque équipe et le coach votait lui aussi pour son finaliste. Cette saison, nous ouvrons les votes des téléspectateurs en direct après les prestations des douze finalistes. Quatre talents seront qualifiés ensuite pour la finale et ce, quelque soit leur équipe. On peut s’attendre donc à des scénarios complètement nouveaux. Il est possible, par exemple, qu’un coach est plus d’un talent qualifié alors qu’un autre coach pourrait n’en voir aucun en finale.

Est-ce que le public sera présent en plateau ?

L’une des belles surprises de cette saison était, au départ, de se produire sur la scène du Palais des Sports pour la demi-finale et la finale. Evidemment, aujourd’hui, on ne peut pas réunir plusieurs milliers de personnes dans une grande salle de spectacle. Nous avons donc décidé, une nouvelle fois, de s’adapter à la situation. On espère que l’on pourra aller au Palais des Sports l’année prochaine et qu’on sera tous dans un contexte différent. Ce n’est que partie remise ! En attendant, pour ce qui est de cette demi-finale et finale qui auront lieu les 6 et 13 juin prochain sur TF1, nous avons décidé de tourner dans un grand studio de la Plaine Saint Denis, dans un décor nouveau et que nous avons réadapté. Malheureusement, il n’y aura pas de public présent physiquement en plateau. Il n’était pas question pour nous de leur faire courir le moindre risque. Néanmoins, le public sera, d’une certaine manière, présent en plateau avec un dispositif inédit que les téléspectateurs vont découvrir.

Quelles sont les autres contraintes que vous avez dû intégrer au show ?

Lorsque l’on produit une demi-finale et une finale de The Voice, cela représente plus de 400 personnes qui travaillent en coulisses pour permettre au show de se faire. Là encore, avec le rush et la rapidité de changements de décor entre les différentes prestations, le respect des distanciations sociales est rendu difficile. C’est pourquoi, il a été décidé qu’une partie de l’émission sera enregistrée en plateau quelques jours plus tôt. En l’occurrence, les prestations des 12 demi-finalistes. Cela nous permet de travailler avec plus de sérénité et dans le respect des consignes sanitaires sans pour autant délaisser la grandeur du show. Les téléspectateurs pourront alors découvrir les douze prestations à l’issue desquelles, Nikos reprendra l’animation en direct sur le plateau pour lancer les votes et annoncer les quatre finalistes choisis par les téléspectateurs.

Les coachs seront-ils de retour ?

Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo seront bien présents en plateau pour soutenir leurs talents. Seule Lara Fabian ne pourra pas être présente physiquement puisqu’elle vit au Québec et qu’elle ne peut pas voyager vers l’Europe. Néanmoins, elle sera là en duplex afin de coacher ses talents et de profiter aussi du spectacle.

Est-ce qu’on peut espérer voir des duos ?

Oui, il y a aura des duos et en particulier, lors de la finale. Là encore, nous le ferons grâce à des mises en scène et des procédés un peu différents. On ne plus chanter les yeux dans les yeux, à quelques centimètres l’un de l’autre, mais cela n’empêchera de voir de beaux duos. Notre but est vraiment de proposer un spectacle de la plus belle qualité possible à nos téléspectateurs malgré le contexte sanitaire dans lequel nous sommes tous plongés. Cela ne ressemblera à rien de ce que nous avons pu faire avant et probablement à rien de ce que nous ferons après. C’est une expérience inédite mais c’est avec ces conditions, que nous pouvons clôturer cette saison de la plus belle manière possible.

Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles des talents ?

Les talents vont très bien et sont très heureux de préparer cette demi-finale. Les chansons avaient déjà été choisies avant la mise en place du confinement. Ils ont donc eu le temps de répéter. Plus que jamais, les talents sont impatients de venir se produire sur scène. Les coachs sont aussi très attentifs à tout ce qui se passe. Cette année, avec cette nouvelle mécanique de votes, ils ressentent une vraie pression sur les épaules. Ils ne sont pas certains d’aller en finale avec un de leur talent alors ils redoublent d’énergie pour les accompagner au mieux. Cette saison, on l’a entendu, il y a un niveau vocal assez exceptionnel. Les talents sont tous impatients de faire le show et de découvrir qui les téléspectateurs choisiront.

Ce sont donc deux belles soirées inédites qui attendent les téléspectateurs ?

Avec TF1, on a vraiment pris le temps de la réflexion afin d’être en mesure de revenir avec deux vraies belles soirées de divertissement. L’ADN de The Voice, c’est d’offrir de grandes émotions à travers de très belles performances vocales mais aussi de belles prestations visuelles en plateau. On a travaillé pour se réinventer et aujourd’hui, nous sommes fiers du spectacle que nous proposerons aux téléspectateurs. C’est une saison qui a été très belle et elle doit se finir en apothéose. Rendez-vous le samedi 6 juin prochain !

Propos recueillis par Pauline Conseil, TF1