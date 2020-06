“The Voice” : voici les artistes qui chanteront avec les finalistes samedi 13 juin sur TF1

Après une demi-finale unique, place à la Grande Finale présentée par Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, pour un show sur mesure et d'exception à ne pas manque sur TF1 ce samedi 13 juin dès 21:05.

Pour la première fois dans l'histoire du programme, le public a eu les pleins pouvoirs pour désigner les 4 finalistes en choisissant ses talents préférés parmi les équipes de nos 4 coachs : Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo !

Pour cette ultime soirée, Gustine, Tom Rochet, Abi et Antoine Delie vont devoir performer en solo mais aussi en duo avec des invités prestigieux pour des prestations à la fois magiques et bouleversantes : Clara Luciani, Vitaa & Slimane, Kendji Girac et Vianney.

Seul l'un d'entre eux sera sacré « The Voice 2020 » uniquement par le vote du public. Il remportera un contrat chez Universal Music et enregistrera un album.