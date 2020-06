“The Voice” : retour sur parcours d'Abi, finaliste de la saison 9 (vidéo)

Qualifié samedi soir par le public lors de la demi-finale de “The Voice”, Abi sera l'un des finalistes de cette 9ème saison. Nous vous proposons de voir ou de revoir le parcours de ce talent de l'équipe Pascal Obispo.

Le parcours d'Abi est un sans faute. De « Lovely » de Billie Eillish lors des Auditions à l'aveugle, « un homme heureux » de William Sheller lors des battles puis « Another day in paradise » de Phil Collins lors des KO jusqu’à « What a wonderful world » de Louis Amstrong, la voix d'Abi est beauté et pureté. Et c'est son coach Pascal Obispo qui le dit.

Samedi 13 juin à 21:05 sur TF1, Abi sera en finale de “The Voice” face à Antoine Delie, Gustine et Tom Rochet.

Pour cette ultime soirée, ils vont devoir performer en solo mais aussi en duo avec des invités prestigieux pour des prestations à la fois magiques et bouleversantes avec un seul objectif en tête : convaincre les téléspectateurs.

Seul l'un d'entre eux sera sacré “The Voice” uniquement par le public et remportera un contrat chez Universal Music et enregistrera un album.

Retour en images sur le parcours d'Abi.