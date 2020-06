“The Voice” : retour sur parcours d'Antoine Delie, finaliste de la saison 9 (vidéo)

Qualifié samedi soir par le public lors de la demi-finale de “The Voice”, Antoine Delie sera l'un des finalistes de cette 9ème saison. Nous vous proposons de voir ou de revoir le parcours de ce talent de l'équipe Marc Lavoine.

Antoine Delie a seduit les coachs dès les premières notes de sa reprise de '"pluie" d'Orelsan et Stromae. Une évidence qui s'est poursuivie en battle sur le titre de Sinead O'Connor "Nothing Compares 2 you", lors des KO avec ce titre qui lui colle à la peau "Comme ils disent" de Charles Aznavour et samedi soir, en demi-finale avec cette interprétation sans faille de "SOS d'un terrien en détresse".

Samedi 13 juin à 21:05 sur TF1, Antoine Delie sera en finale de “The Voice” face à Abi, Gustine et Tom Rochet.

Pour cette ultime soirée, ils vont devoir performer en solo mais aussi en duo avec des invités prestigieux pour des prestations à la fois magiques et bouleversantes avec un seul objectif en tête : convaincre les téléspectateurs.

Seul l'un d'entre eux sera sacré “The Voice” uniquement par le public et remportera un contrat chez Universal Music et enregistrera un album.

Antoine Delie est un OVNI, découvrez ou redécouvrez son parcours.