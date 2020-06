“The Voice” : Abi est le gagnant de la saison 9 ! Ses premiers mots, toutes ses prestations (vidéo)

Découvert le 2 février dernier sur TF1 lors de son audition à l'aveugle, Abi, originaire de Saint-Gratien dans le Val d'Oise, a remporté ce soir la finale de “The Voice” saison 9 sur TF1.

Après plus de deux heures de live, les téléspectateurs de TF1 ont livré leur décision. Et sans surprise, Abi, grand favori de cette saison 9, est sacré “The Voice 2020”.

Et quel plébiscite ! Abi remporte cette finale avec plus de 53,4 % du public a voté pour lui. Derrière on retrouve Gustine, à 22,5 %, Tom Rochet à 13,1 % et Antoine Delie.

Le parcours d'Abi est un sans faute. De « Lovely » de Billie Eillish lors des Auditions à l'aveugle, « un homme heureux » de William Sheller lors des battles puis « Another day in paradise » de Phil Collins lors des KO jusqu’à « What a wonderful world » de Louis Amstrong, la voix d'Abi est beauté et pureté. Et c'est son coach Pascal Obispo qui le dit.

Découvrez ci-dessous l'ensemble de ses prestations ainsi que ses premiers mots après sa victoire.