“The Voice” : la finale suivie par près de 4 millions de téléspectateurs sur TF1

Hier soir, lors de la Grande Finale, Abi, de la Team de Pascal Obispo, a été désigné “The Voice 2020” par le public. Il remporte un contrat chez Universal Music et va enregistrer un album.

Cette finale, présentée par Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, et produite par ITV Studios France, a réuni 3,9 Millions de téléspectateurs (+ 500 000 téléspectateurs vs la Finale 2019) et 18% de PdA auprès de l'ensemble du public.

Très largement en tête des audiences sur les cibles principales, le programme a réuni l'ensemble de la famille avec :

22% de PdA auprès des Femmes RdA de moins de 50 ans

21% de PdA auprès des 25 à 49 ans

32% de PdA auprès des 4 à 10 ans

32% de PdA auprès des 4 à 14 ans

33% de PdA auprès des 15-24 ans

Le casting de la prochaine saison est ouvert ! Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire ici en cliquant ICI

Voir également :

“The Voice” : Abi est le gagnant de la saison 9 ! Ses premiers mots, toutes ses prestations (vidéo)

Replay “The Voice” samedi 13 juin : voici les 12 prestations de la finale (vidéo)