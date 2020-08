“The Voice” : retour de Florent Pagny, arrivée de Vianney pour la saison 10 sur TF1

Pour sa saison 2021, “The Voice” sera marquée par le grand retour du Coach historique Florent Pagny et l’arrivée de Vianney, deux artistes liés par une histoire commune. A leurs côtés, deux coachs déjà incontournables Amel Bent et Marc Lavoine.

Véritable emblème du programme depuis sa création, Florent Pagny, l’homme aux sept saisons et aux deux trophées, celui qui a toujours revendiqué sa liberté de pensée, retrouve son fauteuil rouge après deux ans de pause. Tel un gardien du temple, il pourra faire parler son expérience, s’appuyer sur toute sa connaissance des Voix pour tenter de décrocher un troisième trophée. C’est le retour de l’une des plus grandes voix françaises, expert de la technique vocale et fin stratège dans cette compétition qu’est The Voice.

A ses côtés, l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus talentueux de la nouvelle génération : Vianney. Un « homme-orchestre », au parcours autodidacte et atypique. Un phénomène de 29 ans qui s’est imposé dans la chanson française il y a 7 ans seulement et qui, depuis, enchaîne les succès avec singularité et naturel. Sa simplicité, son authenticité mais surtout son talent d’interprète et de musicien complet, écrivant paroles et musique, lui ont permis de connaître une ascension fulgurante et de se forger rapidement une place de choix dans le paysage musical français. Il enchaîne les tubes (« Pas là », « Moi aimer toi », « Je m’en vais », « Dumbo », « N’attendons pas »...) et compte déjà à son actif deux Victoires de la musique ; celle du meilleur artiste interprète en 2016 et celle de la chanson de l’année en 2017 pour « Je m’en vais ». Doté d’un univers et d’une signature vocale immédiatement identifiables, Vianney multiplie aussi les collaborations à succès : Maître Gims « La même », Kendji Girac « Pour oublier » et « Tiago », Boulevards des Airs « Allez reste ». Il écrit, compose et réalise également pour Céline Dion, Patrick Bruel, Louane, Tryo ou encore Julien Clerc et Black M, et signe même l’un des hymnes des Enfoirés « On trace ». Ses tournées « sold out » lors desquelles il se produit toujours seul en scène, l’ont mené dans les plus grandes salles, des Zéniths à l’Accor Hotel Arena.

Ce même Vianney qui, en 2014, faisait ses débuts sur scène en assurant les premières parties d’un certain... Florent Pagny : “ Florent a été bienveillant, il m'a même un peu coaché. J'ai un peu fait The Voice, sans la télé !” précise le jeune artiste palois dans des interviews à l’époque. L’histoire est belle et ne fait que commencer puisque, 7 ans plus tard, les deux chanteurs se retrouvent ensemble dans les fauteuils rouges sur le plateau de The Voice, prêts à écrire une nouvelle page de leur histoire commune.



A leurs côtés, assise dans un des célèbres fauteuils rouges, se trouve Amel Bent, une des plus grandes voix françaises, figure du R’n’B et de la grande variété, mais également une coach redoutable qui défend ses convictions et ses talents avec fougue et détermination, qui parle avec son cœur, ses tripes et qui ne triche pas. Sa sensibilité, son humour et sa franchise font d’Amel Bent, une coach d’exception.

Pour compléter ce quatuor de rêve, siègera un coach qui l’année dernière a embrassé pour la première fois ce nouveau rôle avec bonheur. Emotif, éloquent, amoureux des mots lui-même tombé amoureux de ce programme, Marc Lavoine. Une des plus belles plumes de la chanson française, interprète à fleur de peau, auteur de chansons et de livres à succès, acteur de cinéma et de théâtre reconnu. Un artiste total, investi, passionné et passionnant, très attaché à ses talents et qui vit cette aventure The Voice à 200%. Pour lui comme pour Amel Bent, ce sera une première aux cotés de Florent Pagny et de Vianney dans ce quatuor renouvelé.

Florent Pagny, Vianney, Amel Bent et Marc Lavoine, une équipe de coachs inédite et complémentaire, qui conjugue expérience, fraîcheur, sincérité et sensibilité et nous promet une saison palpitante, à découvrir en 2021 sur TF1.