“The Voice” : « Dans les pas des talents », plongez dans les coulisses de l'émission (vidéo)

Avant de retrouver la 10ème saison de “The Voice” le 6 février prochain sur TF1 avec Nikos Aliagas, la chaîne vous propose de découvir un document original, une immersion dans les coulisses du télé-crochet.

Que se passe-t-il pour les talents avant leur audition à l’aveugle ? Comment se préparent-ils ?

Pour la première fois dans l’histoire du programme, plongez dans les coulisses de “The Voice” avec un documentaire inédit « Dans les pas des talents » diffusé exclusivement sur MYTF1.

Suivez pas à pas Malaïka et Robin, deux talents de cette saison 2021 dans les backstages du plus grand concours de chant. Le choix de la tenue, les coachings vocaux, la découverte du plateau, les répétitions avec l’orchestre, les interrogations, les doutes, la montée du stress, l’excitation…

Un documentaire en toute intimité qui lève le voile sur le parcours des talents avant de monter sur la scène de “The Voice”. Une immersion totale avec des images encore jamais vues depuis la création du programme.

Et rendez-vous à partir du samedi 6 février sur TF1 pour le lancement de la saison 2021 de “The Voice” placée sous le signe de l’authenticité, de l’engagement, du partage et de la transmission. Avec une toute nouvelle équipe de coachs, des talents engagés et heureux de remonter sur scène, des règles inédites, des invités prestigieux et une toute nouvelle étape : c’est une saison incroyable qui vous attend !