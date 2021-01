“The Voice” : une première voix de la saison 10 dévoilée par TF1 (vidéo)

Samedi 6 février à 21:05, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour le grand retour de “The Voice” qui fête cette année son 10ème anniversaire.

Cette saison 2021 de “The Voice”, unique en son genre, est placée sous le signe de l’authenticité, de l’engagement, du partage et de la transmission. Avec une toute nouvelle équipe de coachs, des talents engagés et heureux de remonter sur scène, des règles inédites, des invités prestigieux et une toute nouvelle étape : c’est une saison incroyable qui vous attend ! En cette période si particulière,“The Voice” est, plus que jamais, la scène de France où des artistes peuvent s’exprimer, partager des émotions et surtout chanter.

Pour vous faire patienter, découvrez en avant-première la première voix de la saiosn, une voix incroyable cristalline qui donne des frissons.

Rendez-vous samedi 6 février à 21:05 sur TF1 pour la nouvelle saison de “The Voice”.