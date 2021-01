“The Voice” : découvrez les 1ères images inédites de la saison 10 dévoilées par TF1 (vidéo)

“The Voice” fera son grand retour sur TF1 samedi 6 février à 21:05 pour une 10ème saison dans laquelle toutes les régles vont être brisées. Découvrez les premières images inédites.

Cette 10ème saison est placée sous le signe du renouveau avec un nouveau coach, Vianney. Le retour du patron : Florent Pagny et la deuxième saison pour les deux derniers coachs : Amel Bent et Marc Lavoine. Et qui dit nouveau coach, dit nouvelle alchimie.

Cette saison 2021 de “The Voice”, unique en son genre, est placée sous le signe de l’authenticité, de l’engagement, du partage et de la transmission. C’est une saison incroyable qui vous attend dès le 6 février sur TF1 !

Découvrez les premières images incroyables de la saison dévoilées par TF1.