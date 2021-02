Antoine Delie, finaliste de “The Voice”, sort son premier single « Dis-moi »

Finaliste en 2020 de la 9ème saison de “The Voice” sur TF1, Antoine Delie, le talent de l'équipe Marc Lavoine, sort son tout premier single : « Dis-moi », un titre électro pop acidulé pour parler d’amour avec légèreté.

18 janvier 2020, lors de la première diffusion de The Voice, la plus belle voix saison 9. Antoine Delie, le candidat belge de 22 ans livre une version piano-voix totalement inédite du célèbre titre La Pluie signé par le rappeur Orelsan (feat. Stromae). Sa voix cristalline portée par une interprétation solaire déclenche une véritable averse émotionnelle.

Pour étoffer sa vocation, Antoine s’appuie sur un apprentissage pluridisciplinaire qu’il a développé depuis son plus jeune âge : le solfège, la percussion, le piano, le théâtre lui confèrent une évidente crédibilité artistique qu’il sait conjuguer avec finesse et habilité. C’est donc par ses covers ciselées, régulièrement hashtaguées sur les réseaux sociaux, qu’il est repéré en 2019 par des chasseurs de talents qui lui ouvrent les portes de The Voice France.

Aujourd’hui il nous dévoile son premier single « Dis-moi ».

Antoine Delie parle des relations amoureuses rythmées de moments heureux et de coups durs et se pose de nombreuses questions. Notamment lorsqu’il s’adresse à sa dulcinée en lui demandant « Est-ce qu’on s’envole ou pas ? »

Cela mériterait il de continuer à vivre leur histoire ? cela ne sera surement pas de tout repos mais sont-ils vraiment prêts à faire le grand pas ?

Laissez-vous embarquer dans cette aventure voltigeuse en compagnie de la voix céleste d’Antoine Delie.