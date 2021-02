“The Voice” : tétanisée par le trac, Marie refuse de monter sur scène pour son audition à l'aveugle (vidéo)

J-3 avant le lancement sur TF1 de la 10ème saison de “The Voice” avec Nikos Aliagas. Pour patienter jusqu'à samedi, TF1 nous propose les premières images exclusives des talents et des coulisses de cette nouvelle saison comme Marie, tétanisée par le trac avant son audition à l'aveugle.

Elle le dit elle même. Marie est une téléspectatrice qui s'est retrouvée à la place des talents qu'elle regardait l'année dernière. Elle en a tellement rêvé de ce momen. Et pourtant, devant l'enjeu, la scène lui a paru immense et inaccessible.

Mais au moment de monter sur scène, le stress et la peur lui font faire demi-tour. Alors que les coachs s’impatientent, Nikos Aliagas et les équipes de The Voice vont tout tenter pour la convaincre de revenir sur le plateau

Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 6 février 2021.