“The Voice” : TF1 dévoile les 1ères images des K.O. qui débutent samedi soir (vidéo)

Samedi 17 avril à 21:05 sur TF1, la compétition monte d’un cran dans “The Voice” avec l’épreuve redoutable et redoutée par les talents mais également par les coachs : les fameux K.O.

Sur les huit talents que compte chaque équipe, seuls quatre talents seront qualifiés pour les Cross-Battles.

Dans cette étape cruciale, les coachs seront sous pression comme jamais et vont devoir prendre les bonnes décisions pour avancer dans la compétition en composant la meilleure équipe pour arriver aux Cross-Battles.

Les règles sont simples : tous les talents d’une même équipe vont se succéder et performer sur la scène de “The Voice” les uns après les autres sur une chanson de leur choix ! Le coach devra alors prendre une décision immédiate : soit il buzze et qualifie le talent pour les Cross-Battles, soit il n’est pas convaincu par la prestation et décide que l’aventure s’arrête pour son talent.

Si Amel Bent et Marc Lavoine ont déjà gouté aux K.O. la saison dernière, c’est une grande première pour Vianney mais aussi pour Florent Pagny. Malgré ses sept saisons en tant que coach, le taulier comme le surnomme ses camarades, va découvrir cette nouvelle étape. Et à ce stade de la compétition, le niveau est très élevé d’autant plus que certains talents vont se révéler en proposant des performances très surprenantes, de grande qualité et parfois même engagées, ce qui compliquera considérablement la tâche de nos coachs.

Du rire, des larmes, du stress, des rebondissements, des prestations incroyables… Ces K.O réservent de nombreuses surprises et sont de véritables ascenseurs émotionnels.

Alors comment les coachs vont-ils gérer la pression ? Quels choix vont-ils faire ? Quels talents vont assurer et ainsi se qualifier pour la suite ?