“The Voice” : la finale de la saison 10 diffusée en direct samedi 15 mai sur TF1

Après 14 semaines de compétition, la 10ème saison de “The Voice” s'achèvera sur TF1 samedi 15 mai avec la grande finale en direct présentée par Nikos Aliagas et Karine Ferri.

Cette année encore, les talents qui se sont succédés sur la plus grande scène de France ont su émouvoir, emporter ou encore surprendre et bouleverser les 4 coachs Amel Bent, Vianney, Florent Pagny et Marc Lavoine mais aussi le public.

Au terme d’une demi-finale magique et d’exception, seuls les téléspectateurs ont pu désigner les finalistes en choisissant leurs 4 talents préférés, toutes équipes confondues ! Aucune certitude pour les 4 coachs de retrouver l’un de ses talents en finale.

A présent, pour clore cette saison en beauté, place à la Grande Finale en direct présentée par Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, pour un show spectaculaire !

Au programme de cette soirée : de grands moments de musique et d’émotion, les meilleures performances vocales, des duos impressionnants et des prestations époustouflantes !

Pour l’occasion, les talents vont devoir donner le meilleur d’eux-mêmes en chantant en solo mais également en duo avec des invités prestigieux venus les encourager.

Choisi uniquement par le public, seul l’un des 4 finalistes sera sacré « The Voice » ! Il remportera un contrat chez Universal Music et pourra enregistrer son album.

Alors, quel talent va réussir à convaincre le public ? Qui va succéder à Abi Bernadoth ? Qui sera sacré « The Voice 2021 » ?