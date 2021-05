Finale de “The Voice” : voici les artistes qui seront présents samedi 15 mai en direct sur TF1

Après une demi-finale d’exception, place samedi 15 mai à la Grande Finale de “The Voice” en direct sur TF1 présentée par Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, pour un show spectaculaire qui va clore cette saison en beauté !

Le public a eu les pleins pouvoirs pour désigner les 4 finalistes en choisissant ses talents préférés parmi les équipes de nos coachs : Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine et Florent Pagny !



Pour cette finale, Marghe, Jim Bauer, Mentissa et Cyprien vont devoir donner le meilleur d’eux-mêmes en chantant en solo mais aussi en duo avec des invités prestigieux venus les encourager : Louane, Calogero, Grand Corps Malade et London Grammar.



Au programme : de grands moments de musique et d’émotion, les meilleures performances vocales, des duos impressionnants et des prestations époustouflantes !

Nouvelle formule :

A l’issue de ces prestations, les téléspectateurs pourront voter et choisir leurs 2 finalistes favoris.

Ces derniers performeront alors une dernière fois sur la scène de “The Voice” pour une ultime prestation, encore inédite dans l’histoire du programme ! Ainsi, pour cette dernière ligne droite avant la victoire et pour la première fois sur une finale, les 2 finalistes interpréteront un titre de leur propre composition et confronteront leur univers musical au regard du public.

Choisi uniquement par le public, seul l’un des 2 derniers finalistes sera sacré “The Voice” ! Il remportera un contrat chez Universal Music et pourra enregistrer son album.