“The Voice” : revivez 10 ans d'auditions à l'aveugle exceptionnelles (vidéo)

Samedi 11 septembre à 21:05, TF1 débutera la saison anniversaire « All Stars » de “The Voice” qui fête les 10 ans de l'émission. Avant de retrouver Nikos Aliagas et les coachs, revivez 10 ans d'auditions à l'aveugle...

“The Voice” fête ses 10 ans ! 10 ans durant lesquels plus de 1 000 talents ont foulé cette scène mythique. Des voix iconiques, avec plus de 10 millions d’albums vendus, des participations aux plus grandes comédies musicales, 18 NRJ Music Awards, 3 Victoires de la musique, 1 César. 10 ans durant lesquels les plus grands artistes français ont vibré dans les fauteuils rouges.

Pour fêter cet anniversaire, débute une saison pas comme les autres : “The Voice All Stars”, une première dans le monde. Un niveau de compétition absolument hors du commun qui réunit la crème de la crème des Talents passés dans “The Voice” et cinq coachs historiques du programme : Florent Pagny, Jenifer, Zazie et Mika, mais aussi le coach incontournable de “The Voice Kids”, Patrick Fiori, qui fait ses grands débuts dans une version adulte.

Des coachs exceptionnels… mais également des Talents tout autant uniques, singuliers, ayant marqué l’histoire de ce programme. Pour cette saison All Stars, les plus belles voix de “The Voice” et “The Voice Kids” ont décidé de revenir fouler la scène et repasser une audition à l’aveugle. La crème de la crème des Talents sera au rendez-vous. Ils vont de nouveau goûter au plaisir de la compétition et tenter de faire, une nouvelle fois, se retourner les célèbres fauteuils rouges. Cette émission a changé leur vie, ils vivent désormais de la musique mais ces artistes vont se remettre en jeu avec un défi de taille : aller plus loin que la première fois et remporter le titre de “The Voice Alls Stars”. Tout comme les coachs, découvrez ou redécouvrez des Talents, replongez dans les souvenirs de leurs premiers passages et de leur histoire depuis “The Voice”, mais surtout, vibrez avec eux dans cette nouvelle aventure.

Tous ces talents découverts dans “The Voice” sont passés par les fameuses auditions à l'aveugle. Revivez en moins de 3 minutes, 10 ans d'auditions exceptionnelles.