“The Voice” : Louis Delort fait son retour samedi soir sur TF1, regardez... (vidéo)

Samedi 18 septembre à 21:05, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour la seconde soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice All Stars” dans laquelle nous allons retrouver Louis Delort.

Découvrez en avant-première la prestation de Louis Delort. Il signe son grand retour samedi soir dans “The Voice All Stars”.

Louis Delort fait partie des finalistes de la première saison. Après The Voice, sa vie a changé : il a sorti 2 albums, a gagné un NRJ Music Award et a même participé à la comédie musicale 1789. Il y a 10 ans, tous les coachs s’étaient retournés lors de son audition à l’aveugle.

Pour “The Voice All Stars”, Louis Delort veut réitérer l’exploit et prouver qu’il n’est pas venu faire de la figuration. Samedi soir, il va interpréter le titre « To Build A Home » du groupe The Chemical Orchestra.

Extrait de The Voice All Stars, les auditions à l’aveugle du samedi 18 septembre 2021.