“The Voice” : Ogee fait son retour dans l'édition All Stars, samedi 18 septembre sur TF1 (vidéo)

Samedi 18 septembre à 21:05, Nikos Aliagas vous proposera de suivre sur TF1 la seconde soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice All Stars” dans laquelle reviendra une ancienne candidate de “The Voice Kids”, Océane qui est devenue depuis Ogee...

Si Ogee vous est familière, c’est normal : elle a participé à la 6ème saison de “The Voice Kids” sous le nom d’Océane !

Après l’émission, elle a sorti 2 singles à succès et a chanté en compagnie de Bilal Hassani, qu’elle considère aujourd’hui comme son mentor. Aujourd’hui âgée de 17 ans, Ogee est devenue influence et cumule plus d’1,5 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. La musique en revanche continue de la faire vibrer et aimerait être considérée comme une chanteuse son public.

Ogee sera de retour samedi soir sur TF1 dans cette édition All Stars de “The Voice” pour une nouvelle audition à l'aveugle.

Extrait de “The Voice All Stars”, les auditions à l’aveugle du samedi 18 septembre 2021.