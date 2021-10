“The Voice” : Anne Sila est la gagnante de la saison All Stars, revoir toutes ses prestations (vidéo)

Au terme de 6 semaines de compétition, c'est Anne Sila, talent de l'équipe Florent Pagny qui a remporté ce samedi 23 octobre la finale de la saison All Stars de “The Voice” sur TF1. Retour en images sur toutes ses prestations.

Anne Sila le dit elle-même, The Voice lui a sauvé la vie, elle traversait une période compliquée que son parcours dans l’aventure a permis de panser.

Finaliste de la 4ème saison de The Voice, elle a tout de même sorti deux albums studio, participé à la comédie musicale « Jésus » de Pascal Obispo et même prêter sa voix au personnage de Nala dans la nouvelle adaptation du « Roi Lion ».

En participant à The Voice All Stars, Anne Sila voulait clore le chapitre sombre de sa vie et crier au monde qu’elle va mieux. C'est fait !