“The Voice” de retour sur TF1 samedi 12 février : les nouveautés de la 11ème saison

Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 samedi 12 février à 21:10 pour le lancement de la nouvelle saison de “The Voice”. Découvrez toutes les nouveautés...

En 2021, ils nous ont fait vibrer et, leur complicité et leur authenticité ont touché les téléspectateurs. Le quatuor de rêve, Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine, qui conjugue expérience, sincérité, sensibilité et enthousiasme, est de retour dans “The Voice 2022”.

C’est la première fois depuis la saison 2 que l’on retrouve la même équipe de coachs une année sur l’autre, dans les célèbres fauteuils rouges, prêts à écrire une nouvelle histoire ensemble. Ils ont de nouveau débattu, pleuré, ri ensemble lors d’auditions à aveugle au niveau exceptionnel.

Une coach surprise : Nolwenn Leroy, la seconde chance des talents

Lors de chaque saison,“The Voice” aime surprendre et apporter son lot de nouveautés. Cette année, la grande surprise se nomme Nolwenn Leroy, une artiste majeure de la chanson française, accomplie, avec une grande légitimité.

L’idée est belle et simple : les coachs écoutent environ 120 talents lors des auditions à l’aveugle et ne peuvent prendre que 14 talents dans leur équipe. Ils doivent faire des choix qui sont parfois difficiles et il leur arrive d’avoir des regrets sur certains talents.

Pour cette saison 2022, une nouvelle règle va offrir une seconde chance à certains talents qui n’ont pas vu les fauteuils se retourner. Nolwenn Leroy, notre coach surprise, va repêcher, à l’issue des auditions à l’aveugle, quatre d’entre eux et va leur permettre d’accéder aux Battles. Elle va ensuite constituer deux battles et coachera les talents.

Lors de ses Battles, Nolwenn sera présente en plateau, avec un 5ème fauteuil qui sera là aussi, sur le côté. Après chaque battle, elle décidera du gagnant qui aura la possibilité d’intégrer une des équipes des 4 coachs qui peuvent se positionner en appuyant sur le buzzer. 1, 2, 3 ou 4 coachs peuvent se manifester et le talent doit faire un choix entre les 4.

Un rôle nouveau sur mesure pour Nolwenn Leroy, chargé de bonnes valeurs, très positif à la fois pour les talents mais aussi pour les coachs.

Un casting moderne, singulier mais très différent des autres saisons

Jamais dans l’histoire du programme le niveau du casting n’a été aussi relevé, ce qui va poser de gros problèmes aux coachs au moment de constituer leur équipe et de respecter le seuil de 14 talents.

Un casting placé sous le signe de la modernité, de la fraîcheur et de l‘ouverture. Sur ce célèbre plateau, défile le monde de la musique dans toute sa diversité où se croisent des talents de tous âges, allant de 16 à 71 ans, de toutes catégories socioprofessionnelles, de toutes familles musicales, de la variété française, internationale, pop, rock, world music, urbaine ou encore classique.

Dans la vie, certains sont boucher, paysagiste, éducateur, agriculteur, étudiant, aide-soignant, demandeur d’emploi tandis que d’autres sont chef d’entreprise, barman ou encore retraité… Ils partagent tous la même passion : la musique et le chant. Ils ont comme point commun d’avoir une voix incroyable, un univers à partager, une histoire à raconter. Lors des auditions à l’aveugle, les coachs vont vivre des moments très forts et vont souvent être déstabilisés, bouleversés par la voix ou l’histoire des Talents. Des moments de partage intenses et authentiques. “The Voice” raconte plus que jamais l’histoire de gens ordinaires avec un talent extraordinaire.

Des choix de chansons modernes, audacieux et originaux

Clara Luciani, Alicia Keys, James Brown, The Doors, Jessie J, Pomme, Billie Eilish, Elton John, en passant par Yseult, Oasis, Évanescence, Adèle, Daniel Balavoine… Cette saison offre une playlist très éclectique. Certains talents font preuve de créativité et font des choix de chansons audacieux ou originaux. Ils n’ont pas peur de surprendre, de proposer des chansons parfois méconnues ou oubliées offrant des beaux moments de découvertes musicales pour les téléspectateurs. On note également un retour en force de la chanson française, les talents proposant des chansons sortant du répertoire francophone traditionnel inspiré par la nouvelle vague d’artistes. La jeune génération est également plus musicienne. De plus en plus de talents ne sont pas seulement des interprètes mais composent et font des propositions très intéressantes.

Mécanique de l’émission - une nouvelle étape totalement inédite : Les "Super Cross Battles"

Auditions à l’aveugle

Lors des auditions à l’aveugle, les coachs ont toujours la possibilité de bloquer un autre coach et ainsi l’empêcher de recruter un talent. Et cette saison, le bouton « block » peut être utilisé à deux reprises par coach.

Les Battles

Après les auditions à l’aveugle arrive le temps des célèbres Battles avec toujours le vol de talents ! Les coachs pourront de nouveau voler des talents tout au long des Battles, ce qui pimentera encore plus la compétition.

Les Cross Battles

Exit les KO, les coachs vont ensuite devoir s'affronter directement dans les fameuses et redoutées Cross Battles. Tels de véritables joueurs d'échecs, ils vont devoir, avec un talent de leur équipe, défier un coach, qui devra ensuite choisir un de ses talents pour ce « face à face ». Les deux talents chantent l’un après l’autre un titre de leur choix. Le public, présent en plateau, votera pour son favori et enverra le talent directement en demi-finale. Nouveauté : chaque coach disposera d’un « save » pour sauver un de ses talents perdant de sa Cross Battle.

Les Super Cross Battles

Autre nouveauté de la saison, après les Cross Battles, les Talents toujours en lice devront affronter une deuxième fois cette épreuve redoutable dans les « Super Cross Battles ». Aux portes des directs, autant dire que le niveau vocal sera exceptionnel et les matchs très serrés. Sensations fortes en perspective !

Demi-finale et Finale en direct

Pour cette saison 2022, place au direct avec deux rendez-vous : la demi-finale et la grande finale !