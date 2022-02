“The Voice” : Nolwenn Leroy parle de son rôle de 5ème coach dans la saison 11 (vidéo)

Samedi 12 février, “The Voice” sera de retour sur TF1 à 21:10 pour une 11ème saison qui réserve encore bien des surprises comme l'arrivée d'un 5ème coach : Nolwenn Leroy !

Lors de chaque saison,“The Voice” aime surprendre et apporter son lot de nouveautés. Cette année, la grande surprise se nomme Nolwenn Leroy, une artiste majeure de la chanson française, accomplie, avec une grande légitimité.

L’idée est belle et simple : les coachs écoutent environ 120 talents lors des auditions à l’aveugle et ne peuvent prendre que 14 talents dans leur équipe. Ils doivent faire des choix qui sont parfois difficiles et il leur arrive d’avoir des regrets sur certains talents.

Pour cette saison 2022, une nouvelle règle va offrir une seconde chance à certains talents qui n’ont pas vu les fauteuils se retourner. Nolwenn Leroy, la coach surprise, va repêcher, à l’issue des auditions à l’aveugle, quatre d’entre eux et va leur permettre d’accéder aux Battles. Elle va ensuite constituer deux battles et coachera les talents.

Lors de ses Battles, Nolwenn sera présente en plateau, avec un 5ème fauteuil qui sera là aussi, sur le côté. Après chaque battle, elle décidera du gagnant qui aura la possibilité d’intégrer une des équipes des 4 coachs qui peuvent se positionner en appuyant sur le buzzer. 1, 2, 3 ou 4 coachs peuvent se manifester et le talent doit faire un choix entre les 4.

Un rôle nouveau sur mesure pour Nolwenn Leroy, chargé de bonnes valeurs, très positif à la fois pour les talents mais aussi pour les coachs.