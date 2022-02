“The Voice” fait un retour gagnant sur TF1 avec 5,2 millions de téléspectateurs pour le lancement de la saison 2022

Samedi 12 février à partir de 21:10 sur TF1, le lancement de la nouvelle saison de “The Voice” présenté par Nikos Aliagas s'est placé en tête des audiences de la soirée.

La 11ème saison de “The Voice”, présentée par Nikos Aliagas et produite par ITV Studios France, fait un retour gagnant sur TF1 en se plaçant largement en tête des audiences de la soirée, et en hausse par rapport au lancement de la saison anniversaire en septembre 2021 en rassemblant 5,2 millions de téléspectateurs (+ 600 000 téléspectateurs de plus que le lancement de la précédente saison en 2021.).

Selon les chiffres Médiamétrie communiqués par TF1, ce grand divertissement familial enregistre d’excellents scores sur cibles avec en moyenne :

39 % de PdA auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

36 % de PdA auprès des 25-49 ans.

39 % de PdA auprès des 15-24 ans.

41 % de PdA auprès des 15-34 ans.

Rendez-vous samedi prochain sur TF1 pour la suite des auditions à l’aveugle avec Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine, Florent Pagny et la 5ème coach surprise Nolwenn Leroy.