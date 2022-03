De la boucherie à “The Voice” : Nicolas sera face aux coachs samedi soir sur TF1 (vidéo)

Samedi 12 mars à 21:10, Nikos Aliagas vous proposera de suivre sur TF1 la 5ème soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice” saison 11 au cours de laquelle vous allez découvrir Nicolas, un boucher qui se lance dans l'aventure.

Nicolas a 22 ans et travaille dans une boucherie dans le sud de la France. Il est entré dans la vie active à l’âge de 15 ans pour aider financièrement son père suite au décès de sa mère. Sa famille est très importante pour lui. C’est d’ailleurs son père qui lui a appris qu’il allait participer à The Voice.

Face aux coachs, il interprète « Et bam » de Mentissa. Et si elle dit dans cette chanson « maman je l’ai fait pour toi », Nicolas souhaite quant à lui le faire pour sa mère mais aussi pour son père… afin de lui rendre hommage et le remercier pour tout ce qu’il a fait pour lui. Fier d’avoir aidé sa famille jusque-là, il aimerait à présent penser à lui et tenter sa chance à The Voice.

Extrait de The Voice du samedi 12 mars 2022.