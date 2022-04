“The Voice” : les 1ères images du coaching de Nolwenn Leroy avec Jean-Palau & Kilian (vidéo)

Nikos Aliagas vous donne rendez-vous samedi 2 avril à 21:10 sur TF1 pour la première soirée des Battles de la 11ème saison de “The Voice”. Découvrez les 1ères images du coaching de Nolwenn Leroy.

C'est la grande nouveauté de la saison. Vous l'avez accompagnée durant toute la durée des auditions à l'aveugle : Nolwenn Leroy, le 5ème coach a fait son choix.

On la retrouve en coaching avec Jean-Palau, le fromager venu du sud-ouest et Kilian, son tout dernier talent repêché. Tous deux lui confient leur surprise de revenir dans l'aventure. "Aujourd'hui, ce n'est que du bonus. On sait la chance que l'on a d'être ici, aujourd'hui, On va profiter à fond", disent-ils à l'unisson.

On les retrouve donc en plein coaching de leur battle sur un titre magnifique de Harry Styles : "Sign of the times".

Extrait The Voice, les Battles du samedi 2 avril 2022.