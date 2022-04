“The Voice” samedi 16 avril sur TF1 : 1ères images des coachings de Vianney & Florent Pagny (vidéo)

Samedi 16 avril à 21:10, Nikos Aliagas vous proposera de suivre sur TF1 la 3ème et dernière soirée des Battles de la 11ème saison de “The Voice”. Découvrez les coachings de Vianney & Florent Pagny.

C'est aussi cela un coaching... Tester, essayer, douter et choisir. Pour cette Battle, Vianney a longtemps hésité sur le choix de la chanson. Il a écouté et réécouter les voix de ses deux talents : Henry et Pauline. Avec pour seul et unique objectif : choisir le titre qui l'aura le plus ému.

Entre "L'aigle noir" de Barbara et "Je vole" de Michel Sardou, le choix de Vianney est décidé. Est-il du goût des talents ?

Le diable se cache dans les détails. Ces petits détails ou petites erreurs que la plupart d'entre nous n'entendont pas mais qui peuvent faire tout basculer. C'est cela aussi une Battle. Une chanson, une feeling et des détails invisbles.

C'est ce que Florent Pagny va essayer de corrgier lors de ce coahcing presque parfait de Kevin Yven et Thomas.