“The Voice” : début des Cross Battles samedi 23 avril sur TF1 (vidéo)

Samedi 23 avril à 21:10, Nikos Aliagas vous proposera de suivre sur TF1 la première soirée des Cross Battles de la 11ème saison de “The Voice”.

Après des Battles riches en émotions, les coachs vont s'affronter directement dans les désormais redoutables Cross Battles !

Tels de véritables stratèges, les coachs vont devoir se défier avec des « face-à-face » incroyables.

Le principe : Le coach qui a la main choisit le talent qu’il va envoyer sur scène puis quel autre coach il décide d’affronter avec ce talent. L’autre coach répondra à ce duel en choisissant un de ses talents à mettre en face.

Les deux talents vont alors chanter une chanson à tour de rôle et c’est le public, présent sur le plateau, qui décidera du vainqueur de chaque cross-battle. Les talents vont donc se confronter pour la première fois au vote du public.

Pour les coachs, il va falloir être rusé et perspicace et surtout user de la meilleure stratégie en faisant les choix les plus pertinents. Un bon coach, lors des cross-battles, doit savoir bien attaquer, mais aussi bien défendre. Tout est possible !

Grande nouveauté cette année dans les Cross Battles puisque chaque coach disposera d’un unique « save » pour sauver un de ses talents perdant de sa cross battle. Alors, quels talents vont pouvoir en bénéficier et continuer la compétition ?

Quelle équipe attaquer avec quel talent ? Comment riposter à cette attaque et quel talent choisir face à celui proposé ? Quel choix va faire le public ? et surtout quels talents vont accéder à l’étape des « Super Cross Battles » ?

L’issue de la soirée est totalement imprévisible ! Découvrez de très belles performances entremêlées de suspens et d’émotions.