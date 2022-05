“The Voice” : Nikos Aliagas sera remplacé par Alessandra Sublet ce soir sur TF1 pour la demi-finale en direct

Ce samedi 14 mai à 21:10, TF1 diffusera en direct la demi-finale de “The Voice” qui sera exceptionnellement présentée par Alessandra Sublet.

L'annonce vient d'être officialisée par TF1 sur les réseaux sociaux, Nikos Aliagas qui est souffrant ne sera pas en mesure de présenter ce soir en direct la demi-finale de “The Voice”. Il sera remplacé par Alessandra Sublet.

Nikos Aliagas, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, sera aux commandes de la finale la semaine prochaine.

Les coachs Amel Bent, Marc Lavoine, Vianney et Florent Pagny vont vivre une soirée chargée en émotions et en surprises. A leurs côtés, Nolwenn Leroy qui fait son retour tout au long de la soirée et jouera un rôle décisif lors de cette demi-finale.

A ce stade de la compétition, ils ne seront plus que 10 talents ! L’excellence parmi les 120 talents qui ont tenté l’aventure cette saison. Ils ont réussi à franchir toutes les étapes et vont désormais goûter au plaisir de chanter en direct.

Le destin des talents est entre les mains du public !

Aux portes de la Finale, l’enjeu est colossal pour les Talents. Accompagnés de l'orchestre de “The Voice”, ils donneront le meilleur d'eux-mêmes pour offrir un show de grande qualité et espérer se qualifier pour la Grande Finale. En plus d’interpréter une chanson de leur choix, les talents auront l’honneur de chanter en duo avec leur coach.

1 talent par équipe en finale !

Cette année encore, les téléspectateurs auront les pleins pouvoirs puisqu’ils seront les seuls à désigner les 4 finalistes parmi les 10 Talents encore en lice en choisissant un finaliste par équipe ! Mais attention, cette demi-finale s’annonce riche en rebondissements et vous n’êtes peut-être pas au bout de vos surprises.

Quels talents de l’équipe de Vianney, de Marc Lavoine, d’Amel Bent et de Florent Pagny arriveront à se qualifier pour la finale ?