“The Voice” : la finale suivie par 3,7 millions de téléspectateurs samedi soir sur TF1

Samedi 21 mai, la finale de la 11ème saison de “The Voice”, présentée en direct par Nikos Aliagas, a rassemblé 3,7 millions de téléspectateurs.

Et c'est Nour, la benjamine de 16 ans de la Team de Florent Pagny, qui a été désignée « The voice 2022 » par le public. Elle remporte un contrat chez Universal Music et va enregistrer un album.

Cette finale, présentée par Nikos Aliagas et produite par ITV Studios France, a réuni 3,7 millions de téléspectateurs et 24% de PdA (part d'audience) auprès de l'ensemble du public.

Largement en tête des audiences sur les cibles publicitaires et avec deux records de saison, le programme a réuni l'ensemble de la famille avec :

33% de PdA auprès des Femmes RdA de moins de 50 ans.

28% de PdA auprès des 25 à 49 ans.

37% de PdA auprès des 4 à 14 ans.

51% de PdA auprès des 15 à 24 ans – Record de saison.

42% de PdA auprès des 15 à 34 ans – Record de saison.

Il s'agit d'un record depuis 2017 pour les jeunes de 15-24 ans avec 51% PdA.

Diffusée depuis le samedi 12 février 2022, cette saison a rencontré un beau succès dès son lancement en réunissant jusqu’à 5,8 millions de téléspectateurs à J+7.

Pour cette saison, l’émission a rassemblé en moyenne 4 millions de téléspectateurs à J+1.

Chaque samedi, le programme a affiché de belles performances en étant large leader sur toutes les cibles de -50 ans à J+7, avec en moyenne (excepté la demi-finale et la finale) :

32% de PdA auprès des FRDA-50 ans

28% de PdA auprès des 25-49 ans

34% de PdA auprès des 4-14 ans

33% de PdA auprès des 15-24 ans

34% de PdA auprès des 15-34 ans

Chiffres Médiamétrie communiqués par TF1.