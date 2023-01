"The Voice" saison 12 : les tournages reprennent aujourd'hui pour TF1

Ce lundi 16 janvier 2023, Nikos Aliagas et les coachs "The Voice" vont se retrouver à La Plaine Saint-Denis pour la suite et la fin des tournages de cette 12ème saison.

Après les Auditions à l'aveugle tournées en novembre, puis les Battles tournées en décembre, ce sont les deux dernières étapes de sélection avant les grands shows en direct qui vont être tournées à partir de cet après midi. Amel Bent, Zazie, Vianney et Bigflo & Oli, les coachs de cette 12ème saison de "The Voice" vont se retrouver ce lundi 16 janvier et mardi 17 janvier 2023 pour le tournage des Cross Battles. Tels de véritables stratèges, les coachs vont devoir se défier avec des « face-à-face » incroyables. Le principe : Le coach qui a la main choisit le talent qu’il va envoyer sur scène puis quel autre coach il décide d’affronter avec ce talent. L’autre coach répondra à ce duel en choisissant un de ses talents à mettre en face. Les deux talents vont alors chanter une chanson à tour de rôle et c’est le public, présent sur le plateau, qui décidera du vainqueur de chaque cross-battle. Les talents vont donc se confronter pour la première fois au vote du public. Il ne restera alors plus qu'un seul tournage avant les grands shows en direct : les Super Cross Battles qui seront tournées lundi 30 janvier 2023.