Lundi 30 janvier 2023, Nikos Aliagas va retrouver les coachs et les talents de la 12ème saison de "The Voice" pour le dernier tournage de la saison avant les lives en direct : « Les super Cross-Battles ».

Après les Auditions à l'aveugle en novembre, puis les Battles en décembre et les Cross-Battles il y a deux semaine, Amel Bent, Vianney, Zazie, Bigflo et Oli vont se retrouver lundi après-midi à La Plaine Saint-Denis avec leurs talents pour la dernière étape de sélection avant les grands show en direct : « Les super Cross-Battles ».

Pour cette dernière marche avant la demi-finale en direct, aucun « save » possible pour les coachs ! C’est donc au public présent en plateau de décider quels talents pourront accéder aux Lives.

Une fois de plus, les coachs vont devoir faire preuve de stratégie pour amener le plus de talents possible en demi-finale !

Préparez-vous pour cette 12ème saison de "The Voice" qui va arriver en février sur TF1. Quand ? Problement, et même sûrement après la finale de "Ninja Warrior" et nous devrions très certainement vous l'annoncer officiellement mardi prohain...