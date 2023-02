"The Voice" : TF1 dévoile les 1ères images inédites de la saison 12, regardez... (vidéo)

D'ici quelques semaines, "The Voice" va faire son grand retour sur TF1 avec Nikos Aliagas pour une 12ème saison qui promet encore du haut niveau. Découvrez les premières images inédites.

"The Voice 2023" promet une saison exceptionnelle avec un quatuor inédit et avec une grande nouveauté : un double fauteuil pour la première fois avec l’arrivée de Big Flo & Oli et le grand retour de l'emblématique Zazie.

À leurs côtés, deux coachs incontournables de "The Voice" : Amel Bent et Vianney ! Sans oublier le retour de Mika en « Super coach » sur le prime des « Super Cross-Battles ».

Nouvelle saison, nouveaux coachs, nouvelles règles et nouvelles voix, tous les ingrédients sont réunis pour enflammer cette 12ème saison qui va très bientôt démarrer sur TF1.

Découvrez les premières images inédites...