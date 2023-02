Samedi 25 février 2023 à 21:10, "The Voice" fera son grand retour sur TF1 pour une 12ème saison remplie de nouvelles voix mais aussi de nouvelles règles...

Pour cette nouvelle saison, "The Voice" se renouvelle ! Un tout nouveau quatuor de coachs arrive avec une grande nouveauté pour "The Voice" France : un double fauteuil ! Ce double fauteuil va avoir l’honneur d’accueillir Bigflo & Oli. À leurs côtés, nous retrouverons deux coachs incontournables : Amel Bent et Vianney. Cette saison, nous voyons également le grand retour de l’emblématique Zazie.

Côté casting, jamais dans l’histoire du programme l’émission n’a reçu autant de candidatures : 50 000 ! Mais seulement une centaine de talents ont été retenus pour les Auditions à l’Aveugle.

Et pour ces auditions à l'aveugle, une nouvelle règle fait son apparition : Le Super Block.

Fini le Block, place au Super Block ! Mais qu’est-ce que le Super Block ? C’est comme le Block en plus redoutable !

Les coachs auront la possibilité de bloquer un coach adversaire après la prestation du talent afin d’éviter que celui-ci ne puisse aller dans son équipe. Le coach bloqué verra son fauteuil se retourner en position initiale et repasser au rouge comme s’il n’avait jamais buzzé. Ce super-pouvoir pourra être utilisé qu’une seule fois par les coachs.

Vous n'avez pas tout compris ? Pas de panique, Amel Bent vous explique tout...