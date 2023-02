Samedi 25 février 2023 à 13:40 sur TF1, Audrey Crespo-Mara vous proposera de voir dans "Reportages découverte" « "The Voice : l'enver du décor » réalisé par Cyrille Massey.

C’est le plus grand télé crochet de France. Cette année, ils étaient plus de 50 000 à tenter leur chance. Mais seuls 100 ont été retenus pour passer les auditions à l’aveugle… Pour gagner le droit d’accéder au plateau de "The Voice", chaque candidat doit d’abord surmonter quatre épreuves, toutes éliminatoires. Pour les gagnants, c’est un changement de vie assuré.

Pendant plusieurs mois, les équipes de "Reportages découvert" ont suivi quatre candidats partagés entre un quotidien ordinaire et une aventure extraordinaire. Tous vont vivre d’intenses émotions. Un parcours du combattant que les spectateurs du télécrochet sont loin d’imaginer… Plongez pour la première fois dans les coulisses du casting du plus grand concours de chant de France, à la recherche de LA voix de demain.

A 24 ans, Thays a tout quitté pour réaliser son rêve : devenir chanteuse professionnelle. « Mon but, c’est de faire Bercy. Je veux faire tous les Zéniths de France ». En attendant, c’est dans le métro qu’elle gagne sa vie. « Ça ne me fait pas peur, je suis prête à tous les sacrifices ». Depuis un an, la jeune femme vit dans un fourgon aménagé de 4m² « Je compte les jours depuis que je suis partie de chez moi et je ne rentrerai pas tant que cela ne bougera pas pour moi… ». Parmi ses objectifs : « croire en moi », « chanter dans des lieux insolites », « réussir un casting d’émission TV ». Elle espère être sélectionnée pour "The Voice".

David aimerait aussi monter sur le plateau de l’émission. A 31 ans, ce paysagiste ariégeois est papa de 3 petites filles et très bientôt d’un 4ème enfant. Pas facile de trouver le temps et l’énergie pour vivre pleinement sa passion du chant. « La musique me sert à évacuer un surplus d’émotion. Ça me fait du bien ! » Pour l’heure, ce musicien autodidacte alterne les séances de composition dans son garage avec des petits concerts dans les bars-restaurants de sa région. En participant à l’émission, il espère « se faire un nom » : « L’idéal, ce serait de vivre de mes compositions. C’est comme une nouvelle vie qui peut s’offrir à nous. »

Ré-Mi, elle, était une star au Liban depuis qu’à l’âge de 4 ans, elle avait chanté un message de paix devant le président du pays. Mais après une première vie de chanteuse, cette quadra tout juste divorcée a décidé de recommencer de zéro en France et travaille désormais dans un hôtel de Lyon. Une situation dont elle espère s’affranchir ; « Il faut se battre, tout le temps ; même avec toute la fatigue. On n’a pas le droit d’être fatigué ! » "The Voice" est peut-être sa seule chance de relancer sa carrière de chanteuse…

A 76 ans, Maurice, lui se voit, « déjà en haut de l’affiche » comme dans la chanson d’Aznavour. « Ce qu’il s’est passé pour lui il y a 50 ans, pourquoi ça ne se passerait pas pour moi ? ». Optimiste et charmeur, ce retraité cannois a décidé de vivre pleinement « ses dernières années » tantôt à se déhancher sur le dancefloor des thés, tantôt à pousser la chansonnette sur les petites scènes de sa région. Cet ancien champion d’échecs aborde la compétition "The Voice" avec philosophie : « je veux prouver qu’il faut continuer coûte que coûte à danser, chanter et aimer ! ».