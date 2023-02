"The Voice" : Regardez la collégiale des coachs qui va ouvrir la 12ème saison ce soir sur TF1 (vidéo)

Nikos Aliagas vous donne rendez-vous à 21:10 sur TF1 ce samedi 25 février 2023 pour le lancement de la 12ème saison de "The Voice" qui va débuter par une collégiale des coahs.

C'est une tradition dans "The Voice", chaque nouvelle étape de l'émission débute par une collégiale avec les coachs.

Pour l'ouverture de cette 12ème saison, les coachs vous proposent de voyager dans le temps avec une ouverture complètement dingue orchestrée par Pascal Guix (producteur artistique de "The Voice") et son équipe.

Découvrez avant tout le monde l'ouverture de cette 12ème saison de "The Voice" avec Bigflo & Oli, Amel Bent, Zazie et Vianney et rendez-vous ce soir à 21:10 sur TF1 pour la première soirée des auditions à l'aveugle.

Extrait de "The Voice" du samedi 25 février 2023.