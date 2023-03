"The Voice" : ce soir sur TF1, Charles va chanter pour son fils atteint d'une maladie rare (vidéo)

Nikos Aliagas vous donne rendez-vous à 21:10 sur TF1 ce samedi 11 mars 2023 pour la 3ème soirée des auditions à l'aveugle de la 12ème saison de "The Voice" au cours de laquelle vous allez découvrir Charles, un talent qui chante pour son fils atteint d'une maladie rare.

C'est un moment intense qui sera diffusé ce soir sur TF1. Découvrez l'histoire touchante de Charles et sa femme.

Ils sont parents de Lucien. Leur petit garçon a développé une maladie très rare. A partir de ses trois ans, il a perdu l'audition. Il ne parle plus. il est mal voyant et a du mal à se déplacer. Charles et sa femme on créé une association : "La petite bulle de Lulu" avec laquelle ils œuvrent pour récolter des fonds.

Samedi soir, Charles va va chanter : "Fais moi une place" de Julien Clerc. TF1 vous fait découvrir cet extrait en avant-première.

Extrait de “The Voice”, les auditions à l'aveugle du samedi 11 mars 2023.