"The Voice" : Atteinte du syndrome Gilles de la Tourette, Esmé va affronter ses peurs ce soir sur TF1 (vidéo)

Rendez-vous à 21:10 sur TF1 ce samedi 18 mars 2023 avec Nikos Aliagas pour la 4ème soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice" saison 12. Au cours de la soirée, vous allez découvrir Esmé qui est atteinte du syndrome Gilles de la Tourette, ce qui ne l'empêche pas de chanter et même très bien.

Ce soir sur TF1, Esmé, 21 ans, va affronter ses peurs et se présenter devant les coachs lors de la quatrième soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice". Sa chanson : "Ne me jugez pas" de Camille Lellouche.

C'est un titre fort qu'Esmé a choisi de porter. En effet, à l’âge de 7 ans, les médecins lui a diagnostiqué le syndrome Gilles de la Tourette, (SGT) une maladie qui lui provoque des contractions musculaires au niveau de ses yeux, son dos et son ventre.

Esmé a longtemps caché à sa famille et ses amis son talent pour le chant. Durant 10 ans, elle a fait un long travail pour s’accepter mais le chant est encore un domaine ou elle doit prendre confiance en elle.

Découvrez en avant-première Esmé et rendez-vous ce soir à 21:10 sur TF1 pour ce quatrième prime des auditions à l'aveugle .

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 18 mars 2023.