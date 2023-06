Finale de "The Voice" : Le parcours de Jérémy Levif, le finaliste de Vianney - Vidéo

Ce samedi 3 juin 2023 à partir de 21:10 sur TF1, Nikos Aliagas présentera en direct la finale de "The Vocie" saison 12. Retour en images sur le parcours de Jérémy Levif, le finaliste de Vianney.

Souvenez-vous, c'était le 1er avril dernier dans le 6 prime de "The Voice", vous avez découvert Jérémy Levif lors des auditions à l'aveugle.

Dans la vie, Jérémy Levif est professeur de français et d'allemand en Ecosse.

Ce n'est pas la première fois qu'il se confronte à l'émission "The Voice". Il s'était déjà présenté au casting de "The Voice" France en 2020 mais, il n'avait pas été sélectionné. Loin de rester sur cet échec, en 2021, il participe à "The Voice" Royaume-Uni où il atteindra la demi-finale dans l'équipe de Will.I.Am.

Après deux ans de préparation, c'était enfin le moment pour Jérémy.

Des auditions à l'aveugle, aux Battles, aux Cross Battles, aux Super Cross Battles, à la demi-finale, retour en images sur le parcours exceptionnel de Jérémy Levif, la finaliste de Vianney.