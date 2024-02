Ce samedi 10 février 2024 à 21:10 sur TF1, Nikos Aliagas lancera la 13ème saison de "The Voice" qui débutera par une collégiale des coachs, regardez...

C'est une tradition dans "The Voice", chaque nouvelle étape de la compétition débute par une collégiale des coachs.

Les 4 coachs vont ouvrir le bal des auditions à l'aveugle avec une reprise de M alias Matthieu Chedid : "Je dis aime".

Vianney, à la guitare. Zazie et Mika au piano et Oli à la trompette. Et c'est magnifique !

Extrait de la "The Voice", les auditions à l'aveugle du samedi 11 février 2024 sur TF1.