Samedi 20 avril 2024 à partir de 21:10 sur TF1, Nikos Aliagas vous proposera de suivre le 3ème et dernier round de Battles de cette 13ème saison de "The Voice". Découvrez la Battle qui va opposer.

Découvrez en avant-première, l'une des plus jolies battles de la saison. Auna et Hamid.

Leur chanson : le tube planétaire d'Elton John : "Sorry seems to be the hardest word".

Qui de Auna ou Hamid gagnera sa battle et poursuivra l'aventure The Voice ?

Extrait de "The Voice", les Battles du samedi 20 avril 2024 sur TF1