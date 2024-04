La demi-finale de The Voice sera diffusée le 18 mai 2024 sur TF1 en présence de 4 anciens talents

Samedi 18 mai 2024 à 21:10, Nikos Aliagas vous proposera de suivre sur TF1 la Demi-Finale de la 13ème saison de "The Voice" qui promet des sensations fortes !

Lors de cette étape, 8 talents vont pouvoir offrir aux coachs et aux téléspectateurs de nouvelles performances de haut vol pendant lesquelles ils vont montrer l'étendue de leur talent. Les coachs et leurs talents vont avoir l'honneur de chanter ensemble pour la première fois de l’aventure.

Nouveauté cette année : c’est le public et un jury de guests composé de 4 anciens talents de "The Voice" : Jérémy Frérot, Anne Sila, Abi Bernadoth et Aurélien Vivos qui voteront pour emmener un talent par équipe en finale.

Le vote du public représentera 80% des voix et le vote du jury représentera 20% des voix (5% chacun).

Les 8 derniers talents de l'aventure ont tous pour objectif d’atteindre l’ultime étape : la Grande Finale en direct !