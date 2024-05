Ce samedi 4 mai à partir de 21:10, Nikos Aliagas présentera sur TF1 la seconde et dernière soirées des Cross Battles de "The Voice". Découvrez en avant-première celle qui va opposer Lize et Mewhy.

Découvrez en avant-première une nouvelle Cross Battle. Elle oppose Lize de la Team Zazie à Mewhy de la Team Mika. Qui de Lize ou Mewhy va remporter cette deuxième Cross Battle ? Rendez-vous ce soir à 21:10 sur TF1 pour la dernière soirée des Cross Battles. Extrait de "The Voice", les Cross Battles du samedi 4 mai 2024 sur TF1.

