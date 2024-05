La finale de The Voice sera diffusée en direct sur TF1 samedi 25 mai 2024

Après 14 semaines de compétition, la grande finale de la 13ème saison de "The Voice" sera diffusée en direct sur TF1 samedi 25 mai 2024 à partir de 21:10.

Ils étaient 91 talents à monter sur le plateau de "The Voice" et tous espéraient voir les fauteuils se retourner. Lors de la Demi-Finale, le public et un jury exceptionnel ont sélectionné leurs 4 talents préférés toutes équipes confondues.

Mais un retournement inattendu se profile : Camille Lellouche, coach de la compétition parallèle avec "The Voice Comeback", intègre l’étape finale avec son talent gagnant !

Pour cette Grande Finale en direct, "The Voice" comptera donc 5 talents finalistes !

C’est une soirée qui promet d’être inoubliable, avec des moments de musique et d’émotion à couper le souffle ! Les finalistes devront donner le meilleur d'eux-mêmes en interprétant un titre solo ainsi qu'un titre en duo aux côtés d'invités prestigieux venus les soutenir pour l’occasion.

Seul le public aura le pouvoir de désigner le grand vainqueur de cette saison 2024 qui obtiendra un contrat chez Universal Music et verra son rêve de devenir artiste se réaliser.

Les artistes invités sur cette finale n'ont pas été dévoilés pour le moment par TF1.