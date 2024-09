"The Voice" : Voici les 4 coachs de la 14ème saison, retour de Florent Pagny

À quelques semaine des tournages des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice", TF1 dévoile les coachs qui seront en 2025 dans les fauteuils.

"The Voice 2025" prend un nouveau tournant. La saison prochaine s'annonce palpitante, surprenante, différente avec un quatuor de coachs totalement inédit, marquée par l'arrivée de deux nouvelles coachs, le retour du grand patron, un tout nouveau décor et de nouvelles étapes.

Florent Pagny, emblème du programme, l'une des personnalités préférées des Français, expert en technique vocale et fin stratège avec cinq trophées à son palmarès, fait son grand retour dans "The Voice". Son expérience, sa liberté de pensée et son charisme font de lui le grand favori de la compétition. Il connaît ce programme par cœur et sait mieux que personne comment mener ses talents sur le chemin de la victoire.



À ses côtés, l'indispensable Vianney. L'un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus talentueux de la nouvelle génération, devenu une référence dans le paysage musical français, enchaîne les succès avec singularité et naturel. Un coach sensible, investi et qui sait lui aussi mener ses Talents sur le chemin du succès comme il l’a prouvé notamment avec Mentissa et son tube "Et bam", écrit composé et produit par Vianney.



Mais attention, la saison prochaine, la compétition s'annonce totalement imprévisible. La famille "The Voice" s'agrandit et va accueillir non pas une, mais deux nouvelles coachs. Deux grandes stars, deux voix iconiques, deux fortes personnalités, deux artistes incontournables de la chanson française ayant vendu des millions d'albums et cumulant de nombreuses récompenses : Patricia Kaas et Zaz prendront place chacune dans un des célèbres fauteuils rouges.

Patricia Kaas, star internationale à la signature vocale unique, apportera toute son expérience de la scène et sa vision artistique. Avec 37 ans de carrière, plus de vingt millions de disques vendus à travers le monde et des chansons devenues cultes telles que "Mademoiselle chante", "Il me dit que je suis belle", "Mon mec à moi", "Une fille de l'Est"… Patricia Kaas, figure de proue de la chanson française, a chanté à travers le monde et s'est produite dans des tournées en Europe, en Asie, aux États-Unis et en Orient. Elle a collaboré avec les plus grands (Jean-Jacques Goldman, Renaud, Pascal Obispo, Francis Cabrel…) et a reçu de nombreuses distinctions, dont des World Music Awards et pas moins de six Victoires de la Musique. Sa personnalité élégante et déterminée, son charisme apporteront une touche de glamour et de rigueur artistique.



Zaz , révélée par le tube "Je Veux", Zaz est une des artistes les plus populaires en France, et partout dans le Monde : "J’ai appris le français avec toi" est une des phrases régulièrement entendues par Zaz dans à l’étranger. Multipliant les tubes, en France comme à l’étranger, elle a vendu 5 millions d’albums avec 5 albums seulement. et est, depuis la naissance de Spotify, la seconde artiste féminine francophone la plus écoutée. Dès 2019 elle était récompensée comme l’artiste française qui s’exporte le plus. Elle a effectué au total plus de 500 concerts dans le monde, cumule plus d’un milliard de vues sur YouTube et a collaboré avec les plus grands artistes en France et à l’étranger, allant même jusqu’à réaliser son album PARIS avec le grand Quincy Jones. Zaz se consacre en ce moment à l’écriture de son 6ème album qu’elle enregistrera cet automne avant de repartir en tournée dès l’été prochain. Son authenticité, son franc-parler et son énergie débordante apporteront un vent de fraîcheur à l'émission.

La profondeur artistique de Patricia Kaas, l'authenticité de Zaz, la sagesse et l'expérience de Florent Pagny ainsi que la sensibilité musicale de Vianney vont créer une alchimie nouvelle qui promet des moments mémorables. Cette saison nous réserve de nombreuses surprises.

Rendez-vous en 2025 sur TF1 pour découvrir les talents, le nouveau plateau et les nouvelles étapes !