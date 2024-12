"The Voice" : TF1 dévoile la bande annonce de la 14ème saison qui sera diffusée début 2025 (vidéo)

Prochainement, "The Voice" sera de retour sur TF1 pour une 14ème saison avec Nikos Aliagas et, à ses côtés, un nouveau quator de coachs : Florent Pagny, Patricia Kaas, Zaz et Vianney. Découvrez la bande annonce...

"The Voice 2025" prend un nouveau tournant. La saison prochaine s'annonce palpitante, surprenante, différente avec un quatuor de coachs totalement inédit, marquée par l'arrivée de deux nouvelles coachs, le retour du grand patron, un tout nouveau décor (découvert sur la finale de "The Voice Kids") et de nouvelles étapes.

Florent Pagny, emblème du programme, l'une des personnalités préférées des Français, expert en technique vocale et fin stratège avec cinq trophées à son palmarès, fait son grand retour dans "The Voice". Son expérience, sa liberté de pensée et son charisme font de lui le grand favori de la compétition. Il connaît ce programme par cœur et sait mieux que personne comment mener ses talents sur le chemin de la victoire.

À ses côtés, l'indispensable Vianney. L'un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus talentueux de la nouvelle génération, devenu une référence dans le paysage musical français, enchaîne les succès avec singularité et naturel. Un coach sensible, investi et qui sait lui aussi mener ses Talents sur le chemin du succès comme il l’a prouvé notamment avec Mentissa et son tube "Et bam", écrit composé et produit par Vianney.

Mais attention, la saison prochaine, la compétition s'annonce totalement imprévisible. La famille "The Voice" s'agrandit et va accueillir non pas une, mais deux nouvelles coachs. Deux grandes stars, deux voix iconiques, deux fortes personnalités, deux artistes incontournables de la chanson française ayant vendu des millions d'albums et cumulant de nombreuses récompenses : Patricia Kaas et Zaz prendront place chacune dans un des célèbres fauteuils rouges.