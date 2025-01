À une semaine du grand retour de "The Voice", TF1 dévoile l'audition à l'aveugle d'Aiden Rohr, une première voix de cette 14ème saison qui débutera samedi 1er février 2025.

Quatre fauteuils retournés et un tonnerre d'applaudissements pour Aiden Rohr.

Ce talent de la saison 14 de "The Voice" est franco-americano-grec. Il est âgé de 26 ans. Il est musicien de rue depuis 8 ans à Paris.

Pour son audition à l'aveugle, il chante : "Somewhere over the rainbow" de Judy Garland. Un titre écrit pour le film "Le magicien d'OZ" en 1937.

Découvrez la première voix de la saison. Une voix grave et magnifique.

Extrait de "The Voice", les auditions à l'aveugle.