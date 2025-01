"The Voice" : 1ère soirée des auditions à l'aveugle samedi 1er février 2025 sur TF1

Nikos Aliagas vous donne rendez-vous samedi 1er février 2025 à 21:10 sur TF1 pour le lancement de la 14ème saison de "The Voice" avec des nouveautés qui risquent de vous surprendre...

Sur les fauteuils rouges, de nouvelles figures emblématiques de la chanson française – et internationale – viennent rejoindre les coachs. Deux superstars de la scène musicale, Patricia Kaas et Zaz, prêtes à faire vibrer le public avec leurs voix uniques. À leurs côtés, l'incontournable Vianney continue de charmer avec sa sincérité et sa sensibilité. Et, cerise sur le gâteau, l'indétrônable Florent Pagny fait son grand retour pour apporter son expertise et sa touche inimitable.

Cette équipe de choc ne manquera pas de nous offrir des moments d'émotion intense, en rencontrant des talents hors du commun. Préparez-vous à vivre des « claques artistiques » comme jamais !

The Voice : la seule émission musicale à accueillir des talents multigénérationnels et multilingues

Cette année, The Voice brise les frontières et accueille des talents venus de tous horizons. De 16 à 95 ans, les candidats illustrent la diversité des générations et des styles musicaux. Un véritable melting-pot où chaque voix, chaque histoire, rencontre l’autre dans un esprit de partage et de découverte. Plus qu'un simple concours, The Voice devient un carrefour de talents, un lieu d'inspiration intergénérationnelle.

Et ce n’est pas tout ! L'émission se fait résolument cosmopolite avec une participation internationale. Des candidats, italiens, canadiens, libanais, américains, géorgiens et bien d’autres viendront prouver que, sur The Voice, la musique n'a pas de frontières. Les talents chanteront dans une multitude de langues, apportant une richesse sonore inédite.

Une saison palpitante remplie de nouveautés !

Le tout nouveau plateau est un véritable bijou de modernité, conçu pour sublimer les performances et offrir un show à la hauteur de l'événement. Avec une capacité d’accueil de 800 spectateurs en live et des écrans à couper le souffle, l'expérience sera plus immersive que jamais. Les family rooms, plus proches que jamais du plateau, renforceront l’intensité des moments partagés.

Les règles évoluent également cette année ! Après les auditions à l'aveugle, les candidats s'affronteront lors des Groupes, des Battles, avant de vivre l'émotion intense de la demi-finale et de la grande finale en direct. Un parcours rythmé, haletant, qui réserve de nombreux retournements de situation.

Et la cerise sur le gâteau. Une programmation musicale audacieuse, avec pas moins de 80 % de titres totalement inédits sur The Voice. Une saison pleine de surprises qui promet de nous emmener au-delà de nos attentes !

"The Voice, la suite"

Cette saison, The Voice La Suite change tout ! Entre confidences exclusives, séquences décalées et accès privilégié aux coulisses, cette nouvelle édition promet de prolonger l’expérience The Voice avec intensité, émotion et bonne humeur.

Nikos Aliagas reste l’incontournable maître de cérémonie de The Voice La Suite. Cette année, il repousse les limites avec des interviews vérité, des coachs et des invités prestigieux. Entre confessions sincères et éclats de rires, chaque entretien sera un moment fort, offrant des perspectives inédites sur les artistes.

Pour cette saison exceptionnelle, The Voice La Suite s’enrichit de trois envoyés spéciaux :

Anaïs Grangerac, la confidente des talents. Elle sera leur alliée de l’ombre tout au long de l’aventure, recueillant leurs confidences à chaud, leurs émotions, et leurs impressions à chaque étape.

Flonflon, qui vous entraînera dans les méandres des coulisses de The Voice pour révéler les secrets de fabrication de l’émission. Rien ne lui échappera !

Eliott Doyle, l’humoriste qui s’est glissé en imposteur dans les coulisses. Entre situations absurdes et moments décalés, il promet des fous rires à la clé.

Cette nouvelle saison ne s’arrête pas là :

Les coachs comme vous ne les avez jamais vus ! Des séquences tournées hors des studios, des moments rares et authentiques pour découvrir les artistes autrement. Des interviews décalées, un bêtisier, et le retour des plus belles prestations de The Voice dans Voice France.

Des invités prestigieux, tels que Jenifer, Amir, Marc Lavoine, Jérémy Frérot, Patrick Fiori, et Camille Lellouche, pour des moments d’exception à ne pas manquer.