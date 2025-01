"The Voice" : une seconde chance offerte aux talents recalés sur leur audition à l'aveugle (vidéo)

Samedi 1er février 2025 à 21:10 sur TF1, c'est le grand retour de "The Voice" pour une 14ème saison remplie de nouveautés à commencer par la « seconde chance » aux auditions à l'aveugle.

Une nouveauté et pas des moindres dans cette 14ème saison de "The Voice", la « seconde chance » pour un talent sur lequel aucun des 4 coachs ne s'est retourné sur sa prestation.

Jusqu'à présent, les talents recalés aux auditions à l'aveugle repartaient après avoir reçu les précieux conseils de coachs. Et souvent, les coachs ont eu le sentiment d'être passé à côté d'un talent comme par exemple Odem, recalé sur la saison 3 et qui est allé jusqu'en demi-finale l'année dernière. C'est le cas aussi pour Marine, la gagnante de la "Star Academy" recalée aux auditions à l'aveugle de "The Voice Kids".

Cette année, en appuyant sur le bouton de la « seconde chance », le talent recalé pourra repasser une nouvelle audition à l'aveugle avec une autre chanson mais les coachs ne sauront pas à quel moment il remontera sur la scène de "The Voice"...